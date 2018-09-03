18 лет группе «ВИА Гра»: как менялись участницы сексуального коллектива (видео)

Ровно 18 лет назад украинский слушатель узнал о группе «ВИА Гра».

Третьего сентября 2000 года состоялась премьера их первого клипа «Попытка №5».

Создан коллектив состоял из двух девушек – Надежды Мейхер-Грановской и Алены Винницкой. В конце 2002 к коллективу присоединилась Анна Седокова, а уже в 2003 на смену Винницкой пришла Вера Брежнева.

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Коллектив Брежнева-Седокова-Грановская до сих пор называют "золотым составом коллектива".

Уже в 2004 году на смену Седоковой пришла Светлана Лобода, которую впоследствии выгнали из группы за нарушение дисциплины.

На смену ей пришла Альбина Джанабаева – девушка, которая работала на бэк-вокале у Валерия Меладзе.

В 2006 году Надежда Мейхер покинула группу на целых три года, за это время его место занимали три разные девушки. В 2007 году группу покинула Вера Брежнева и «ВИА Гра» снова превратилась в дуэт на целых 8 месяцев.

В 2009 в состав группы снова вошла Мейхер, она стала единственной участницей, которой удалось вернуться в «ВИА гру».

В 2010 году новой участницей группы стала Ева Бушмина, которая ради «ВИА Гры» покинула шоу «Фабрика звезд». Бушмина была почти на 10 лет младше своих коллег: Мейхер и Джанабаевой.

В 2013 году группа «ВИА Гра» решили полностью обновить и провели для этого масштабное телешоу. Новый состав Романова-Кожевникова-Герцег.

С сентября 2018 года в новый состав группы входит: Оля Меганська, Анастасия Кожевникова, Эрика Герцег.

За 18 лет существования группы его участниками стали 17 девушек.