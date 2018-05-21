В джинсах прошлась по рельсам: помолодевшая Пугачева расплакалась после бесплатных съемок

Коллеги по съемочной площадке рассказали, что звезда была одета самым непримечательным образом, в джинсы, футболку и длинные плащ.

Алла Пугачева приняла участие в съемках нового клипа своего стилиста Алишера в качестве приглашенной актрисы. Певица огласилась сняться по дружбе и не затребовала гонорара, пишут росСМИ.

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По окончании клипа певица все же не смогла сдержать эмоций. Алла Борисовна расплакалась в объятиях своего стилиста Алишера.

Также очевидцы рассказали, что Алишер довел Пугачеву до слез — растрогавшаяся певица не смогла сдержать эмоций, обнимая своего стилиста.

Роль певице досталась не самая завидная, она появилась в кадре в массовке.

Коллеги по съемочной площадке рассказали, что звезда была одета самым непримечательным образом, в джинсы, футболку и длинные плащ. Дополняла образ молодежная бейсболка.