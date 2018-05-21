В джинсах прошлась по рельсам: помолодевшая Пугачева расплакалась после бесплатных съемок
🔥🔥🔥ДРУЗЬЯ🔥🔥🔥 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ СМОТРИМ..в 19.00 по Москве, НТВ, программа «Центральное Телевидение», сюжет о сьемке моего нового клипа с участием Аллы Борисовны, во второй половине программы, ближе к концу. Я вчера дал интервью, вроде говорил все хорошо и весело, не знаю как нарежут, но это НТВ, они без говнеца не могут, так что если я буду урод и буду нести полную Уйню, выж меня знаете..🤣🤣🤣🔥🔥🔥✌️✌️✌️ #alisher #alishermusic #alisherstyle #alla #pugacheva #stvictorpro #showbiz #пугачева #аллапугачева #хитяо #клип #москва #алишер #love #followme
Алла Пугачева приняла участие в съемках нового клипа своего стилиста Алишера в качестве приглашенной актрисы. Певица огласилась сняться по дружбе и не затребовала гонорара, пишут росСМИ.
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По окончании клипа певица все же не смогла сдержать эмоций. Алла Борисовна расплакалась в объятиях своего стилиста Алишера.
Также очевидцы рассказали, что Алишер довел Пугачеву до слез — растрогавшаяся певица не смогла сдержать эмоций, обнимая своего стилиста.
Роль певице досталась не самая завидная, она появилась в кадре в массовке.
Коллеги по съемочной площадке рассказали, что звезда была одета самым непримечательным образом, в джинсы, футболку и длинные плащ. Дополняла образ молодежная бейсболка.