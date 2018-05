В джинсах прошлась по рельсам: помолодевшая Пугачева расплакалась после бесплатных съемок

🔥🔥🔥ДРУЗЬЯ🔥🔥🔥 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ СМОТРИМ..в 19.00 по Москве, НТВ, программа «Центральное Телевидение», сюжет о сьемке моего нового клипа с участием Аллы Борисовны, во второй половине программы, ближе к концу. Я вчера дал интервью, вроде говорил все хорошо и весело, не знаю как нарежут, но это НТВ, они без говнеца не могут, так что если я буду урод и буду нести полную Уйню, выж меня знаете..🤣🤣🤣🔥🔥🔥✌️✌️✌️ #alisher #alishermusic #alisherstyle #alla #pugacheva #stvictorpro #showbiz #пугачева #аллапугачева #хитяо #клип #москва #алишер #love #followme

A post shared by ALISHER (@alishermusic) on May 19, 2018 at 9:02am PDT