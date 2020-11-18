В корпусе не было пациентов, персонал, по предварительной информации, не пострадал.

В одном из корпусов больницы в Коммунарке разорвало кислородный трубопровод.

Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

По данным агентства, повреждена обшивка здания. В корпусе не было пациентов, персонал, по предварительной информации, не пострадал.

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Источник ТАСС сообщил, что на место для проверки выехали пожарные. Очевидцы рассказали агентству, что со стороны больницы идет белый дым - по их словам, там начался пожар.

Собеседник агентства также добавил, что, по предварительным данным, разрыв трубы не отразился на работе больницы.

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Автор: УНИАН