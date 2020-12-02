Соседи слышали ее крики незадолго до трагедии.

Соседи российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), который несколько часов вел прямой эфир с телом умершей подруги, рассказали, как он выгонял погибшую Валентину Григорьеву на улицу.

Читайте такжеИздевались за деньги: названа вероятная причина смерти девушки в прямом эфиреОб этом пишет Telegram-канал Mash.

«Он ее выгонял, она стояла голая, в трусах и лифчике, визжала, он ее выталкивал на улицу, и потом, когда он увидел нас, он её затолкнул назад», – рассказала одна из соседок Светлана.

По ее словам, с семи утра она слышала крики и видела своими глазами, как Решетников выталкивал девушку на улицу. Все это было слышно в соседнем доме, муж женщины пошел разбираться и просил ребят успокоиться. К 9 утра все стихло.

«Ближе к 10 на месте появилась скорая, следом – полиция, еще позже – машина для перевозки трупов, которая в конечном итоге и забрала тело девушки», – говорится в сообщении.

Смерть в прямом эфире: подробности

Блогер Reeflay несколько часов вел стрим из квартиры с телом умершей подруги.

Он не стал выключать камеру даже после того, как прибывшие на место событий медики констатировали смерть девушки.

Во время одного из предыдущих эфиров в начале ноября девушка рассказала, что беременна.

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Автор: Катерина Шварц