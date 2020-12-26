Российский военный случайно выстрелил из БМД-4 во время обслуживания техники на территории военчасти. Одна из болванок попала в торговый центр, другая улетела в неизвестном направлении.
Об этом сообщает ТАСС и Telegram-канал Baza.
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"Произошел случайный выстрел из 30 мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое помещение. В результате происшествия никто не пострадал", – сообщили агентству в Псковском гарнизоне.
По информации Baza, одна из болванок попала в крышу местного ТРЦ и приземлилась на втором этаже – в "Детском мире".
"Наводчику в целом повезло, так как снаряд никого не убил и не ранил, с самого ТРЦ пришлось эвакуировать 300 человек, а на место согнали полицейских и росгвардейцев. Теперь всех интересует судьба второй болванки, которая улетела в неизвестном направлении", – говорится в сообщении Telegram-канала.
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