Пациентка поделилась, что пожаловалась на врача руководству.

В российском городе Челябинск пациентка долго не могла попасть к врачу-неврологу, хотя и была записана на прием, а потом поняла, что медик якобы была в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел в поликлинике по адресу ул. Каслинская, 60а, сообщил Telegram-канал "Челябинск №1", ссылаясь на слова пациентки.

Пациентка также поделилась, что невролог ее не осмотрела и при этом назначила лекарство.

"…Была записана на 9:00 к неврологу Ананинай И. Ю., кабинет 407, но попала к врачу спустя два часа, так как она периодически закрывалась у себя в кабинете. Зашла я к ней сказав, что тороплюсь, тогда она меня впустила. Я была шокирована: врач была в нетрезвом виде!" – утверждает женщина.

Читайте такжеВ России медсестра избила школьника за отказ от инъекцииПо словам пациентки, врач без осмотра назначила хондропротектор. После инцидента женщина пожаловалась на невролога заведующей поликлиникой, и ее отправили к другому медику и пообещали во всем разобраться.

Часть диалога между неврологом и пациенткой:

Врач: "Хотите жить нормально?";

Пациентка: "Угу";

Врач: "Сколько детей у вас?";

Пациентка: "Два";

Врач: "Что да";

Пациентка: "Два".

Ранее стало известно, что в Черногорске в одной из поликлиник врач рекомендовал пациентам лечиться народными методами, в частности, "мертвой водой" и "кабачковым блюдом", а также советовал не мыться.

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