В России начали выпускать мороженое со вкусом гречки

В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки.

Новосибирская фабрика «Полярис» начала выпускать мороженное со вкусом гречки.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя фабрики.

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На создание мороженого их вдохновил спрос на гречку в связи с пандемией коронавируса. Сейчас производитель определяет географию поставок и ведёт переговоры с представителями торговых сетей.

«Технологи компании разработали рецептуру, которая, гармонично соединяя два независимых вкуса, даёт принципиально новый, необычный и свежий по своей идее продукт. В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной гречки. Она предварительно отварена», - описали представители фабрики технологию производства.

В «Полярисе» отмечают, что пломбир со вкусом гречки будут выпускать только летом 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в Тольятти Российской Федерации мясо павших и больных животных поступало в детские сады.

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