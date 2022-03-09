Британская Imperial Brands PLC, являющаяся четвертой по величине табачное компанией мира, из-за российкого военного вторжения в Украину приостановила все операции в России.
Об этом решении компания объявила 9 марта 2022 года, сообщает Market Watch.
Среди прочего, компания прекратит продажи своей продукции в России (марки West, Parker & Simpson, "Прима", Davidoff Cigarettes), свернет маркетинговую деятельность и остановит производство на своем заводе в городе Волгоград.
Imperial Brands заявила, что уже приостановила свою деятельность в Украине для безопасности своих 600 сотрудников в стране, добавив, что Россия и Украина представляют 2% ее общей чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли за год, закончившийся 30 сентября 2021 года.
Примечательно, что после объявления решения свернуть деятельность в России, акции Imperial Brands выросли на 3,3%.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Абсолютное большинство американцев поддерживает эмбарго на российское топливо
- Война России против Украины: в Евросоюзе придумали новое наказание для россиян - нардеп
- КамАЗ столкнулся с дефицитом запчастей после новых санкций против России
- Великобритания вводит новые авиационные санкции против России
- Французский производитель поездов Alstom прекращает работу в России