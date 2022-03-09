Компания остановит производство на своем заводе в Волгограде.

Британская Imperial Brands PLC, являющаяся четвертой по величине табачное компанией мира, из-за российкого военного вторжения в Украину приостановила все операции в России.

Об этом решении компания объявила 9 марта 2022 года, сообщает Market Watch.

Среди прочего, компания прекратит продажи своей продукции в России (марки West, Parker & Simpson, "Прима", Davidoff Cigarettes), свернет маркетинговую деятельность и остановит производство на своем заводе в городе Волгоград.

Imperial Brands заявила, что уже приостановила свою деятельность в Украине для безопасности своих 600 сотрудников в стране, добавив, что Россия и Украина представляют 2% ее общей чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли за год, закончившийся 30 сентября 2021 года.

Примечательно, что после объявления решения свернуть деятельность в России, акции Imperial Brands выросли на 3,3%.

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