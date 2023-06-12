Факт награждения Китаева В.М. званием "герой России" тщательно скрывался Кремлём.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "герой России" головорезу Владимиру Китаеву, наемнику террористической организации ЧВК "Вагнер", ныне врио командира 5 Штурмового отряда, известному по позывным "Китаец" (до 2019), "Айсмэн" и "Сталин".

Как пишет Gulagu.net, скандальную известность Китаев В.М. получил в результате слива/продажи "Центру Досье" материалов из службы безопасности Евгения Пригожина с подробностями внутреннего расследования в "ЧВК Вагнер" по факту публикации в соцсетях жуткого видео с пытками, убийством при помощи кувалды сирийца, на котором 5 боевиков террористической организации ЧВК "Вагнер" отрубили руки и голову, подвесили обезображенное тело за ноги, облили бензином и подожгли.

Источники издания сообщили, что именно Китаев и его подчиненные причастны и к факту отрезания головы военнослужащему ВСУ.

Факт награждения Китаева В.М. званием "герой России" тщательно скрывался Кремлём. Но 11 июня в пылу ссоры и скандала Евгения Пригожина и его сообщников, испугавшихся утраты контроля над тысячами боевиков "ЧВК Вагнер" и, соответственно, власти, пиарщики Пригожина выложили ряд текстов с дискредитацией ВС РФ и для придания значимости этим накатам на Шойгу раскрыли факт награждения головореза Китаева В.М. званием "герой России".

Зверства Китаева - подробности

Экс-оперативник УСБ МВД с позывным "Рус", перешедший в СБ "ЧВК Вагнер" (предположительно Руслан Михайлов), указал Китаева В.М. в качестве одного из пяти участников этого жестокого убийства. Также экс-бойцы 5 ШО "ЧВК Вагнер" Азамат Улдаров и Алексей З. дали показания об убийствах россиян по приказу "Айсмэн" - Китаева В.М.

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