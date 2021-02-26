Ролик вызвал скандал в сети / Скриншот
Работницы администрация Волховского района Ленинградской области поздравили мужчина с 23 февраля танцем.
Читайте такжеРоссиянин смыл в унитаз ковер и затопил улицуВидео опубликовано в группе Подслушано Волхов.
На ролике видно, что женщины в карнавальных нарядах танцуют под зажигательную музыку.
Все это происходит на фоне герба и флага.
Ролик вызвал скандал в сети. Многих жителей города возмутило такое поздравление в стенах администрации.
Россиянки станцевали коллегам-мужчинам в купальниках на 23 февраля
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