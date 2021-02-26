Женщины исполнили танец на фоне герба и флага.

Работницы администрация Волховского района Ленинградской области поздравили мужчина с 23 февраля танцем.

Читайте такжеРоссиянин смыл в унитаз ковер и затопил улицуВидео опубликовано в группе Подслушано Волхов.

На ролике видно, что женщины в карнавальных нарядах танцуют под зажигательную музыку.

Все это происходит на фоне герба и флага.

Ролик вызвал скандал в сети. Многих жителей города возмутило такое поздравление в стенах администрации.

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Автор: УНИАН