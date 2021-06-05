В России в Краснодарском крае трехлетний мальчик выстрелил себе в голову из пистолета.
Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.
Инцидент произошел в квартире на улице Шоссейной в Армавире. К семье домой пришел знакомый и оставил сумку на гладильной доске, в которой лежал травматический пистолет «Оса».
«Пока взрослые общались в другой комнате, маленький Кирилл нашел ствол и начал с ним играть. В какой-то момент на всю квартиру раздался мощный хлопок – ребенок получил серьезное ранение в голову», – говорится в сообщении.
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По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
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