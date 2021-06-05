Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

В России в Краснодарском крае трехлетний мальчик выстрелил себе в голову из пистолета.

Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Инцидент произошел в квартире на улице Шоссейной в Армавире. К семье домой пришел знакомый и оставил сумку на гладильной доске, в которой лежал травматический пистолет «Оса».

«Пока взрослые общались в другой комнате, маленький Кирилл нашел ствол и начал с ним играть. В какой-то момент на всю квартиру раздался мощный хлопок – ребенок получил серьезное ранение в голову», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Москве суд решил не сажать в тюрьму экс-полицейского, который обстрелял 13-летнюю школьницуМальчика отвезли в больницу. Состояние его врачи оценивают как тяжелое. У ребенка – черепно-мозговая травма и огнестрельная рана головы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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Автор: Катерина Шварц