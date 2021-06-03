Подруга погибшего обвинила его в насилии и издевательствах.

28-летний американский Instagram-блогер Анхель Эрнандес Градо совершил самоубийство в прямом эфире.

О трагическом случае пишет Daily Mail.

Сообщается, что парень попрощался с сыном и покончил с жизнью после того, как его автомобиль окружила полиция,

Выяснилось, что полицейские собирались арестовать Градо из-за показаний его 25-летней подруги. Она рассказала, что блогер держал ее в заложниках в течение двух дней. За это время, по словам девушки, мужчина насиловал ее, душил и бил топором по голове. В конце концов, заложнице удалось сбежать и предупредить соседей об опасном преступнике.

Читайте такжеПодросток покончил с собой из-за уголовного дела о митингах в Беларуси - правозащитникиКогда полицейские заметили автомобиль Градо на автомагистрали, они попытались его остановить. В результате погоня длилась несколько часов, пока сотрудникам правоохранительных органов не удалось проткнуть шины блогера и окружить его машину.

Градо включил приложение Instagram и начал вести прямую трансляцию, размахивая на видео пистолетом в руках.

«Я сейчас слаб. Я просто ненавижу свою жизнь, братаны», – заявил он.

Еще он отметил, что любит своего маленького сын, и выстрелил себе в голову.

Мужчину госпитализировали, но врачи констатировали его смерть. Подруга тоже оказалась в больнице, у нее обнаружили сломанные ребра, синяки на лице и теле.

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Автор: Катерина Шварц