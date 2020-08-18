Два года колонии за чучело Путина: в РФ судили организаторов перформанса (фото)

Одному из фигурантов дела назначили год условного срока и год испытательного.

В российской Перми суд приговорил к двум годам колонии одного из фигурантов дела об акции с чучелом с лицом президента РФ Владимира Путина Александра Шабарчина.

Читайте такжеПутину доверяет все меньше россиян – свежие данные опросовКак говорится в сообщении Telegram-канала «Апология протеста», еще одному фигуранту Данилу Васильеву назначили год условного срока и год испытательного, а третьего обвиняемого по делу Александра Котова оправдали.

По информации «МБХ медиа», суд пришел к выводу, что активисты провели акцию, чтобы «публично осмеять деятельность Путина». При этом, как говорится в приговоре, они выбрали для этого «оскорбительный способ, чтобы увидело большинство людей».

Акция с чучелом Путина: что известно

Акция прошла в ноябре 2018 года в центре Перми. Активисты привязали к столбу чучело Путина с надписями «Лжец» и «Военный преступник Пыня В.В.».

По словам организатора акции Александра Шабарчина, это был саркастический перформанс, к которому его подтолкнуло одно из выступлений Путина.

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Автор: Катерина Шварц