Очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока России и Камчатки.

Кремль вербует пополнение своих войск среди жителей Дальнего Востока и Камчатки, надеясь, что они будут эффективнее в зимний период.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для оккупационного контингента, который находится в Украине. Официальный Кремль признал, что не имеет достаточно бюджетных средств на эти нужды", - говорится в сообщении.

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Также стало известно, что очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока России и Камчатки.

"По замыслу, они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие налаженного быта", - отметили в разведке.

Кроме того, говорится в сообщении, есть информация, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат.

"Как говорят сами "новобранцы": "нам за всю жизнь столько не заработать". Впрочем, этот личный состав имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном положении дел боевых действий в Украине", - отметили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, Россия отправляет на войну преимущественно представителей отдаленных регионов. Жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет более 12% населения страны, практически нет в сводках о погибших россиянах.

В ОПУ отмечали, что в среднем москвичи гибнут на фронте реже в 87,5 раза, чем дагестанцы, в 275 раз - чем буряты и в 350 - чем тувинцы.