Текущая ситуация и недоверие к высшему командованию РФ вынудило большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях.

Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых, уже сформированных подразделений на территорию Украины.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях.

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"На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий. Ситуация ухудшается из-за общего отношения к собственным раненым. В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Ранее была информация, что россияне перемещают в Херсон "резервы", готовятся к обороне из-за приближения ВСУ.

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