Держали в подвале и насиловали: в России осудили сектантов за издевательства над детьми

Духовный лидер секты получил 16 лет колонии строго режима.

Суд вынес приговор духовному лидеру тоталитарной секты Митрадэвананду Парамахамсу, ему дали 16 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, пишет Lenta.ru.

Читайте такжеВ России подозреваемый в ритуальном убийстве сына считает себя "учеником Иисуса" (видео)По ее словам, Парамахамс и двое других участников секты – Татьяна Северцева и Дмитрий Цатурьян – признаны виновными в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Лидер получил 16 лет, Северцева – 15 лет, а Цатурьян – 6 лет колонии.

Как установил суд, в конце декабря 2012 года Митрадэвананд Парамахамс создал тоталитарную секту «Каул Дхарм» для любителей восточных практик. Там для последователей он пропагандировал вымышленное им религиозное учение, которое было направлено на отрицание моральных ценностей и нравственности.

В 2015 году обвиняемые удерживали трех малолетних детей в подвале дома в Московской области. Кроме того, над несовершеннолетними систематически издевались: их избивали, а также совершали насильственные действия сексуального характера.

Большая часть сектантов в 2016 году покинули Россию и скрылись от правоохранительных органов на территории других государств. При этом один из участников организации, Цатурьян, вывез в Белоруссию мальчика, убедив его родных, что ребенка нет в живых. Несовершеннолетнего нашли в 2017 году, в настоящее время он находится с родственниками, его матери заочно было предъявлено обвинение по статье 132 Уголовного кодекса России (насильственные действия сексуального характера).

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