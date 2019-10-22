Карлсон вернулся: в РФ мужчина провалился в квартиру сквозь сгнившую крышу

После ЧП в доме, по словам местных жителей, коммунальщики внезапно стали менять изоляцию и усиливать каркас крыши.

В городе Рубцовске Алтайского края сотрудник коммунальной службы провалился в квартиру сквозь крышу двухэтажного дома.

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Об этом сообщает ГТРК «Алтай».

Мужчина устранял на чердаке последствия некачественного капитального ремонта, проведенного в 2016 году. Несущие балки крыши прогнили из-за плохой вентиляции на чердаке, а в утеплителе скапливалась влага.

В результате в четырех квартирах появились дыры в потолке, в остальных они провисли, пошли трещины. После ЧП в доме, по словам местных жителей, коммунальщики внезапно стали менять изоляцию и усиливать каркас крыши. Но жильцы потребовали полностью заменить крышу, а не проводить вновь частичный ремонт.

На данный момент восстановление дома временно приостановлено.

Как сообщал УНИАН, в Ленинском районе Перми Российской Федерации 70-летний житель перерезал канаты промышленным альпинистам, работавшим на фасаде девятиэтажного жилого дома.