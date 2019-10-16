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В России депутат неожиданно открыл памятную доску самому себе (фото)

15:07, 16 октября 2019
Русский міръ
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Российский депутат открывает памятный знак имени самого себя / Вконтакте, Павел Горчаков

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Как сообщает сам Горчаков на своей странице в соцсети «Вконтакте», его пригласили принять участие открытии памятной доски на фасаде здания ОВД в Никольске.

«Приехал к назначенному времени. На плацу у отдела полиции уже построился личный состав, ветераны. По просьбе начальника УМВД области Виктора Николаевича Пестерева вместе с главой района Вячеславом Васильевичем Пановым, сняли покрывало с памятной доски под гимн России. Не передать те чувства, эмоции, душевное волнение и мое состояние, когда увидел, что на этой доске мое имя!», – рассказал он.

Горчаков ранее работал начальником Никольского РОВД. По его словам, происходящее стало для него «неожиданностью, но очень приятной».

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На памятной табличке указано, что здание ОВД построено по инициативе Горчакова и под руководством ОВД по Никольскому району Вячеслава Панова.  

Кроме того, в ходе торжественной церемонии Горчаков вручил ветеранской организации ОВД района комплекты спортивной формы клуба "Динамо" и сувениры.

Ранее депутат Тульской городской Думы Олег Погорелов лично присутствовал на «открытии» сушилки для белья во дворе жилого дома. Сообщение об «открытии» появилось на сайте гордумы.

11 октября в России торжественно открыли грунтовые дороги после "ремонта". Из-за влажности и осадков «дорога» превратилась в грязь, а участники церемонии были вынуждены надеть резиновые калоши.

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Теги: #Россия#депутат