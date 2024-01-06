Рассказываем, как приготовить "Жульен" с грибами и курицей, чтобы понравилось абсолютно всем.

Горячее блюдо "Жульен" можно готовить с грибами или без них, со сметаной или со сливками - в зависимости от ваших личных предпочтений. Однако есть секрет, который знают только настоящие хозяйки - записывайте, как сделать лучший в вашей жизни "Жульен" с грибами - рецепт с заменой ингредиента.

Самый вкусный "Жульен" с курицей и грибами - рецепт

Ингредиенты на "Жульен" с грибами и курицей:

Филе куриное - 400 г

Грибы шампиньоны - 300 г

Лук репчатый - 100 г

Сливки 20-30% - 200 мл

Сыр твердый - 150 г

Масло растительное - 2 ст. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень (базилик или салатные листья) - для украшения

Куриное филе промыть, нарезать небольшими кусочками, обжарить на растительном масле до полуготовности. Лук измельчить, добавить к курице, жарить еще 3-4 минуты. Шампиньоны крупно нарезать и тоже выложить в сковороду. После того как выпарится влага из грибов, посолить, поперчить и готовить курицу с луком и грибами еще 5-7 минут, до золотистого цвета.

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Залить продукты сливками, прогреть "Жульен" с курицей и грибами. Натереть сыр на терке, посыпать им блюдо, накрыть сковороду крышкой и выключить огонь. Когда сыр расплавится, угощение можно подавать к столу.

Секрет этого блюда заключается в том, что во время приготовления были использованы именно сливки - сметана никогда не даст такого нежного вкуса. К тому же, "Жульен" на сковороде получается в разы вкуснее из-за создания эффекта тушения и запекания не такого типа, как в духовке.

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