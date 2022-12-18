Котлеты - это самое простое мясное блюдо, которое только можно себе представить. При минимальных кулинарных навыках, даже самый обычный фарш можно превратить в шедевр. Главное - знать, как это сделать.

Мы с детства привыкли к тому, что для приготовления котлет в доме обязательно должна быть мясорубка. Наши мамы и бабушки пользовались простыми ручными мясорубками, у нас же есть возможность приобрести электрическую.

Но что делать, если котлет хочется, а электрическая мясорубка не работает из-за отсутствия света? Как уверяют повара, хороший фарш можно приготовить и без мясорубки.

Ранее мы говорили о том, как правильно жарить котлеты и довести их до готовности.

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Как сделать домашние котлеты без мясорубки - секреты

Котлеты, приготовленные без мясорубки, в народе называют "рублеными". Чтобы приготовить котлеты без мясорубки, мясо нужно порубить ножом как можно мельче. В идеале - отправьте кусок мяса в морозилку минут на 30, после чего нарежьте очень мелким кубиком.

Учтите, что незамороженное мясо вы не сможете нарезать так мелко, как тот кусок, который побывал в морозилке. Чем мельче кусочки мяса - тем нежнее фарш, и тем вкуснее будут ваши котлеты.

Если вы не знаете, как сделать так, чтобы котлеты не разваливались - не экономьте на яйцах. Именно яйца в фарше выполняют функцию цемента. На один килограмм фарша нужно использовать не менее 2 яиц. Добавите больше - фарш окажется жидким, меньше - котлеты не будут держать форму.

Если вы готовите свиные или телячьи котлеты - добавьте к мясу несколько размоченных в молоке ломтиков батона. Старайтесь использовать старый сухой батон, для котлет он подходит гораздо лучше, чем свежий. Батон стабилизирует фарш, и котлеты будут держать форму. Если же вы готовите печеночные котлеты - добавьте несколько ложек манки. Однако учтите, что лишняя манка сделает котлеты слишком жесткими.

Еще одна проблема многих хозяек - пересушенные котлеты. Если вы знаете, как сделать так, чтобы котлеты прожарились внутри, но при этом остались мягкими, жарьте их на минимальном огне под закрытой крышкой. Когда котлеты будут практически готовы, обязательно добавьте в сковороду немного воды, либо смесь сметаны с томатным соусом. Если вы хотите получить сочные котлеты, из которых брызжет сок - жарьте их на сковороде, если же хотите мягкие и нежные котлеты - сначала жарьте их, а затем тушите в соусе.

Рубленые котлеты из куриного филе - рецепт

Если вы не знаете, как сделать фарш из куриного филе без мясорубки, просто хорошо промойте филе, вытрите его бумажным полотенцем и слегка заморозьте. Через 20-30 минут нарежьте подмороженное мясо сначала на тонкие полоски, а затем на кубики. Отбивать филе перед нарезанием не нужно, так как мясо превратится в кашу.

Для того, чтобы приготовить идеальные котлеты, вам понадобятся:

куриное филе - 1 кг;

яйца - 2 шт;

майонез - 2 ст. л;

лук репчатый - 100 грн;

соль и молотый перец - по вкусу.

твердый сыр - 300 гр.

Измельчаем филе до состояния фарша. Добавляем к мясу яйца, майонез или жирную сметану, соль и молотый перец. Все хорошо перемешиваем, добавляем натертый на терке твердый сыр и еще раз перемешиваем. Получившееся тесто выкладываем на раскаленную сковородку ложкой и жарим котлеты на минимальном огне под крышкой. Подаем такие котлеты с картофельным пюре или овощным гарниром.

Печеночные котлеты - рецепт

Секрет печеночных котлет в том, что при измельчении печени вы получите достаточно жидкую массу, которая больше будет напоминать тесто на оладьи, чем фарш. Для печенки это нормально, нужно лишь правильно загустить полученную массу.

Для вкусных печеночных котлет вам нужны:

печень куриная - 1 кг;

лук репчатый - 200 гр;

яйца - 2 шт;

манка - 3-4 ст. л;

соль и молотый перец - по вкусу.

Печень измельчаем при помощи мясорубки или блендера. Если нет ни того, ни другого - отбиваем печень молоточком и измельчаем ножом, предварительно подморозив ее. Сделать это просто - промойте печень и отправьте в морозилку на 20-30 минут, после чего очень мелко нарежьте.

В полученную массу добавляем натертый на терке репчатый лук, яйца, соль, молотый перец и несколько столовый ложек манки. Все тщательно перемешиваем. Полученная масса должна напоминать тесто на оладьи. Жарим печеночные котлеты на среднем огне под крышкой до готовности.

Рыбные котлеты, как у бабушки

Рыбные котлеты по своей технологии ничем не отличаются от мясных котлет, единственный нюанс заключается в том, что работать с рыбой нужно осторожнее, так ее гораздо легче испортить, чем мясо.

Готовьте рыбные котлеты из следующих ингредиентов:

рыба - 1 кг;

яйца - 2 шт;

батон - 200-300 гр;

манка - 100 гр;

лук репчатый - 100 гр;

молоко - 100 мл;

соль и перец - по вкусу.

Рыбу размораживаем, чистим, отделяем от костей и либо измельчаем при помощи ножа, либо перемалываем до состояния фарша при помощи мясорубки или блендера. Добавляем в рыбный фарш измельченный репчатый лук, яйца, вымоченный в молоке батон, соль, перец и все хорошо вымешиваем. Жарим рыбные котлеты на сковороде под закрытой крышкой на среднем огне.

Восхитительные котлеты в духовке - кулинарные хитрости

Котлеты в духовке - это идеальный вариант для хозяйки, у которой просто нет времени долго стоять у сковороды. Прелесть такого варианта в том, что в духовке можно приготовить как мясные, так и рыбные котлеты. Основной секрет в том, что первоначально вы готовите обычный фарш и слегка поджариваете котлеты на сковороде, буквально по 3-4 минуты с каждой стороны. Фарш не должен прожариться, он должен лишь схватиться и держать форму. Как только котлеты начнут держать форму, выкладываем их в форму для запекания или на противень. Берем 200 мл. жирной сметаны, добавляем 100 мл. воды, специи на ваш вкус, заливаем этим сметанным соусом котлеты и отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 180-190 градусов.

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