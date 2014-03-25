Тигипко идет в президенты и уже подал документы в ЦИК

Народный депутат Сергей Тигипко подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию его кандидатом в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам после подачи документов Тигипко сообщил, что зарегистрировался как самовыдвиженец, но выразил надежду, что съезд Партии регионов, который состоится в эту субботу, 29 марта, поддержит его кандидатуру.

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“О кандидате в президенты мы поговорим на съезде, И я надеюсь, что в очередной раз его не перенесут и он состоится в субботу, и там будет очень принципиальный разговор, очень важный для самой партии, поскольку, к сожалению, у многих большого доверия к этому съезду нет – неизвестно, кто принимает решения о переносе... Но мы поборемся за партию”, - сказал Тигипко.

Тигипко подчеркнул, что президентские выборы являются чрезвычайно важными в условиях, когда наблюдается большое недоверие к властным институтам.

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“Сейчас новый президент должен максимально восстановить доверие к власти, и из этого должна стабилизироваться ситуация в стране”, - сказал Тигипко.

Он сказал, что не боится конкуренции на президентских выборах, в том числе и среди своих однопартийцев (сегодня в ЦИК подал документы представитель Партии регионов Михаил Добкин - УНИАН). Тигипко отметил, что в политике конкуренция является хорошим стимулом.

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“Съезд решит, и после этого каждый будет определяться”, - сказал Тигипко.

По его словам, в его избирательной программе большое внимание будет уделено увеличению полномочий регионов. “Мы должны слышать то, что происходит на юге и на востоке”, - сказал Тигипко.

Также он предлагает усилить ответственность за призывы об отделении определенных регионов от Украины.