Неизвестные подожгли дом Симоненко
21:42, 24 февраля 2014Политика
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Дом лидера КПУ Петра Симоненко, который находится в Горенке в Киевской области, подожгли неизвестные.
Неизвестные подожгли дом Симоненко
Как передает корреспондент УНИАН, на месте происшествия работает пожарная бригада.
Как сообщалось, неизвестные взяли штурмом дом лидера КПУ Петра Симоненко.
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