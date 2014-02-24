Неизвестные подожгли дом Симоненко

21:42, 24 февраля 2014
Политика
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Дом лидера КПУ Петра Симоненко, который находится в Горенке в Киевской области, подожгли неизвестные. 

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Как передает корреспондент УНИАН, на месте происшествия работает пожарная бригада.

Как сообщалось, неизвестные взяли штурмом дом лидера КПУ Петра Симоненко. 

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