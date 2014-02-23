Сепаратисты в Севастополе решили переизбрать мэра города

Как передает корреспондент УНИАН, руководство города и депутаты горсовета прибыли на митинг после внеочередного заседания сессии горсовета, на котором было внесено предложение устроить общегородской референдум и выбрать новый исполнительный комитет.

Также во время митинга была зачитана резолюция, за которую проголосовало большинство присутствующих сепаратистов.

В частности, принято решение поручить "городскому голове" немедленно приступить к формированию городского исполкома и отрядов по охране правопорядка, депутатам Верховной Рады от Партии регионов и Компартии сложить полномочия.