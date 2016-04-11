"Обновление" без реформ

Давно ожидаемая отставка Арсения Яценюка с поста премьер-министра переводит тему формирования новой коалиции из подковерных договоренностей в публичную плоскость. А также заставляет тщательнее интересоваться судьбой коалиционного соглашения.

После заявления «вечного камикадзе» Арсения Яценюка об отставке, президент Украины Петр Порошенко отметил, что уже во вторник, 12 апреля, ожидает «добрую весть» из парламента о формировании новой коалиции, которая, в свою очередь, подаст на рассмотрение главы государства кандидатуру премьера взамен Яценюка. При этом президент намекнул, что другого парламента нет, и возможные досрочные выборы Верховной Рады не сделают депутатских корпус лучше. «В этой ситуации мы должны обеспечить, чтобы парламент выполнил те задачи, те обязательства, которые они брали на себя при подписании коалиционного соглашения и завершили процесс реформ…», - сказал он.

Вместе с тем, обычное тасование министерских портфелей вряд ли добавит конструктива работе парламента. Ведь если в феврале на вакантное место «камикадзе» потенциально претендовали двое – министр финансов Украины Наталия Яресько и спикер Верховной Рады Владимир Гройсман - то к апрелю остался только один. И пока Яценюк раздумывал, писать или не писать заявление об отставке, значительно уменьшилось количество фракций, желающих брать на себя ответственность за происходящее в стране.

То есть, если в начале текущей сессии парламента потенциальный новый премьер (вне зависимости от фамилии) мог опираться на 4-5 фракций, готовых переформатировать коалицию в обмен на ряд политических хотелок, то сегодня речь идет всего лишь о двух - Блока Петра Порошенко и «Народного фронта». Остальные фракции, два года пафосно представляющие коалицию «Европейская Украина», сделали ставку на популярность, которую им может обеспечить негласный статус оппозиции.

Обычное тасование министерских портфелей вряд ли добавит конструктива работе парламента

Любопытно, что в пропрезидентской фракции, да и в парламенте в целом, предпочитают не акцентировать внимание на том, что инициаторами нынешнего политического кризиса стали именно люди президента. Но, когда на горизонте замаячили досрочные выборы, а западные партнеры высказали недовольство черепашьими темпами реформ (причем, виновниками такого положения вещей названы не только члены правительства, но и сама Верховная Рада), не удивительно, что именно Блок Петра Порошенко стал костяком новой коалиции для сохранения видимости работы парламента.

Другой вопрос – качество этой работы. Напропалую критикуя Кабмин, лидеры фракций аккуратно обходили стороной тему коалиционного соглашения, невыполнение которого - вина, в первую очередь, Верховной Рады. За полтора года документ выполнен едва ли наполовину, и теперь его хотят взять за основу для наработки нового соглашения. За это время, мол, депутаты убедились, что соглашение в виде декларации неэффективно и нужно установить конкретные сроки выполнения тех или иных пунктов, а также прописать ответственность за затягивание реформ.

Все это выглядит несколько странно, если учесть, что сроки принятия тех или иных необходимых законов в документе указаны довольно четко. Другое дело, что голосовать за необходимые изменения у депутатов не доходили руки.

Представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив отметил, что глава государства настаивает на ускоренном утверждении судебной реформы

К примеру, принятие новой редакции закона «О государственной службе» было запланировано на 4 квартал 2014 года. На деле же закон был проголосован лишь через год – в декабре 2015 года. А в силу вступит и того позже – с мая 2016 года... Или многострадальный избирательный кодекс, принятие которого (с открытыми списками и без мажоритарки) было запланировано коалиционным соглашением на 1 квартал 2015 года. Как известно, коалиция не сдержала своего обещания провести оценку избирательного законодательства и дать, наконец, стране четкие правила игры для всех выборов – от местных советов до президента. И теперь, в первом квартале 2016 года парламент снова обещает вернуться к этому вопросу, но уже в новом коалиционном соглашении.

… Сегодня представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив отметил, что глава государства настаивает на ускоренном утверждении судебной реформы (в предыдущем коалиционном соглашении ключевые новации в этой сфере должны были появиться во 2 квартале 2015 года), антикоррупционной реформы (в 2014 году планировалось, что ее внедрение может затянуться до 2 квартала 2016 года, но, к примеру, «ликвидация коррупционных схем в госсекторе» должна происходить «постоянно»), а также конституционной реформы децентрализации власти (проведение реформы планировалось «на протяжении 2015 года»). Эти факты не способствуют появлению веры в то, что парламент, в лице сильно «похудевшей» коалиции, выполнит свои обещания двухлетней давности. Меняй для этого состав «камикадзе» в Кабмине, или не меняй.

Татьяна Урбанская