США прокомментировали ситуацию с военной техникой для Украины: Это лучшее из имеющегося оборудования

США предоставляют Украине в основном новое военное оборудование, которое прежде не использовалось, заявила во вторник РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

"США на постоянной основе предоставляют своим иностранным партнерам по всему миру как новое военное оборудование, так и технику из уже имеющихся запасов. Передача техники со складов позволяет Соединенным Штатам отвечать как можно быстрее на срочные требования", - сказала Балданса.

Читайте такжеThe Washington Post: Поставленная США военная техника разваливается на линии фронта в Украине

Она заверила, что Пентагон "предоставляет Украине самое лучшее из имеющегося оборудования, принимая во внимание доступные ресурсы и срочность необходимых поставок".

"Абсолютное большинство техники, которую мы направили в Украину, никогда ранее не было в употреблении. Однако в виду срочности ситуации мы передали небронированные автомобили с существующих складов, поскольку они были доступны быстрее, чем техника из других источников. Согласно требованиям американского законодательства, все эти машины на момент поставки Украине были в рабочем состоянии", — сказала Балданса.

Как отметила представитель Пентагона, "небронированные автомобили являются одним из направлений американской помощи Украине, в которую также входят бронированные автомашины и другие нелетальные вооружения". "Мы передали помощь для повышения обороноспособности украинских сил на сумму свыше 265 миллионов долларов", — сказала она.

Упомянув об "успешном проведении программы подготовки украинской Национальной гвардии и начатой недавно подготовке специальных и обычных сил", Балданса подчеркнула, что Пентагон "продолжит пристально следить за ситуацией и поддерживать постоянный контакт с партнерами в Украине для определения следующих шагов в военном сотрудничестве".

Читайте такжеМинобороны: переданые Украине от США автомобили "Хаммер" были в удовлетворительном техническом состоянии

Ранее газета Washington Post опубликовала информацию о том, что власти США поставили Украине старое военное оборудование на сумму более 260 миллионов долларов. По данным издания, украинские войска спецназначения получили от властей США военные джипы, которые сами Штаты использовали в военных действиях в 1980-90-х годах. В другой части, по информации издания, военнослужащим Украины поставили модель бронежилета, использовавшуюся в середине 2000-х годов.