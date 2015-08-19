Генерал армии США рассказал, какое американское оборудование используют украинские военные

Об этом он сказал в интервью изданию Defence News.

Ходжес отметил, что украинские военные говорили, что нуждаются в беспилотных летательных аппаратах, различных оружейных системах, контрбатарейных радарах, защищенных средствах связи и медицинской помощи.

"Мы предоставили им легкие контрминометные (батарейные) радары, и они (украинские военные - УНИАН) были очень успешными в использовании этих радаров. На самом деле, они использовали их таким образом, как мы этого сами не делали, и они смогли использовать их более эффективно. Конечно, россияне немедленно начали целиться в эти радары, потому что они осознавали, что украинцы получили возможность (защиты)", - отметил Ходжес.

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В целом, по словам командующего армией США в Европе, украинцы являются очень профессиональными военными, и много украинских офицеров являются хорошо натренированными. По его убеждению, украинцы имеют технические способности использовать любое надзорное оборудование.

Ходжес добавил, что если кто-то скажет, что украинцы не знают, как использовать контрбатарейные радарные системы типа AN/TPQ-36, то, по его мнению, это будет абсолютным мифом. "Это не будет проблемой, и (они) могут научиться использовать их очень быстро", - сказал командующий армии США в Европе.

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Также он отметил, что американцам интересно было услышать о приобретенном опыте украинских военных, которые принимали участие в АТО на востоке Украины с подконтрольными России боевиками.

Как сообщал УНИАН,Пентагон готов доставить в Украину новые контрбатарейные радары типа AN/TPQ-36 и 37, но для этого необходимо согласие Администрации президента США Барака Обамы.