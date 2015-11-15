Яценюк обвинил Россию в поощрении глобального терроризма после аннексии Крыма и оккупации Донбасса

Об этом говорится в его обращении, размещенном на Правительственном портале.

«Настало время, когда уже не может быть полуправды. Террор – одинаковый во всех проявлениях. И против человеческой жизни, и против независимости другого народа, и против главных принципов цивилизованного международного сосуществования», - заявил он.

Яценюк не сомневается, что нарушение гарантий безопасности государства, которое отказалось от ядерного оружия, аннексия Крыма, оккупация Донбасса, угрозы силой, которые демонстрирует Кремль, стали поощрением для глобального терроризма. Коллективный ответ человечества должна быть ясным и четким, подчеркнул он.