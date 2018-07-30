5 причин, по которым Украина не получит томос об автокефалии

Празднование Московским патриархатом 1030-летней годовщины крещения Киевской Руси президентом Владимиром вылилось в костюмированную драму о том, что если Украина получит церковную автокефалию, то случится конец света, диавол и последний крестовый поход.

Но это, конечно, не единственная причина, почему Киеву не дадут богопротивный томос. Таких причин сотни, и ниже мы перечислим хотя бы те, что лежат на поверхности и, соответственно, первыми приходят русскому человеку в его так называемую голову.

1. Россия освободила мировое православие от коричневой чумы. Когда Гитлер напал на Константинополь и подбил местного патриарха колдовать чудовищну автокефалию, вера православная была под угрозою, Хрущев начал тайно пропивать Крым, англосаксы вторглись во Британию, как к себе домой, но великий батюшка протоиерихон Сталин вострубил в кадило и задравши рясу повел воинство христово на Берлин за немками, и был облит горячею водою дьяк Карбышев, но во глыбу льда превратился чудотворно, и низринут с небес был херувим Маресьев, но приполз ко Сталину яко паук безногий, и исцелихося во протезиях, и взболталася на вервии великомученица Зоя, что жгла немецких идолищ во капищах, - и устаканилась есмь в мире обстановочка, и торчит теперь мировое православие России, как Тузик грелке, и стоит перед Москвою раком-рыбою.

2. Порошенко бухает и не знает истории. Оскверняя Киев сатанинским парадом во славу диавола, сей сколопендры сын рек якобы выбор Владимиром христианства для Украины-Руси был одновременно и «выбором европейским» , что есть безбожна историческа ересь, ибо ведомо всем инокам, что был это выбор московский, зело молвил Владимир сакральное в час прозрения: «А еще есть во земле мокшанской болота гиблые, где жабы брешут на червленые щиты и живут во дуплах на деревьях твари дикие, что созданы на пропитание медведусам, и слезут с деревьев те твари через тысячу лет, и сожрут медведусов, и расскажут нам, как от них все пошло, и что теперь они будут володеть нами по праву православному, и зря вы все сейчас смеетеся».

3. В президента мирового православия протодзюдоиста Путина Владимира, святого Хоккеуса, вселился дух Владимира Крестителя. Это обстоятельство с незапамятных времен вертелось на языке у русских иноков, но все как-то не было повода. Однако перед угрозой томоса разверзлись уста патриарха Кирилла, и молвил он в недержании, что совпадение имен Путина и Владимира не кажется ему случайным : «Я думаю, что не бывает случайностей, особенно если речь идет о людях, действительно меняющих мир». И вспомнили тут люди русские, что Путин-то не простой Владимир, а Владимир Владимирович, зело дважды дух Владимира в него вселихося, какие уж тут совпадения, и пали ниц, и воскрестилися серпом и молотом. Сам Путин по этому поводу весьма дрочихося.

4. Нету веры в сердцах украинских, что Европою осодомлены. Вера есть только русская, и 45 процентов россиян веруют в инопланетянинов неистовых, что ходят меж людьми неузнаны, как рептилоиды вдохновляющи, а остальные 57 процентов, хоть и не веруют в высадку американцев на Луну (ибо не Луна это, а пророк Шойгу светит фонариком ночным алкоголикам), но вместе с верующими в инопланетянинов веруют в Путина. Итого выходит 102 процента - сакральное число русское, а кто имеет ум, тот сочти число Томоса, ибо число это человеческое, но очень, очень страшное.

5. И, наконец, томос для Украины - это апокалипсис сегодня, ибо «враг рода человеческого пытается посеять плевела» , а друг рода человеческого - дважды Владимир Путин - пытается их пожрать, ибо из киевского крещения пошла московская государственность , а Киево-Печерская Лавра - ее оплот. Так что в случае автокефалии русским витязям не останется ничего, кроме как отправиться за ней в последний крестовый поход в рамках борьбы с мировым терроризмом. Для этой цели русские люди со свойственной им предусмотрительностью уже придумали для поместной украинской церкви подходящее название - антиправославный ИГИЛ. Бомбить, очевидно, начнут со своей любимой Лавры.

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Всех желающих помочь украинской армии сделать крестовый поход русских витязей действительно последним просят обращаться в Фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников