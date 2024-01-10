Песня украинской исполнительницы прозвучала на русском в шоу Татьяны Навки.

Россияне украли песню украинской певицы Кристины Соловий под названием "Тримай". Ее цинично перевели на русский и включили во время выступления фигуристки на шоу жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Татьяны Навки.

Песня прозвучала на шоу "Вечера на хуторе". Под композицию украинской исполнительницы "в образе Одарки" выступила российская фигуристка Камила Валиева.

Соловий уже отреагировала на циничный поступок россиян:

"Получила от вас немало отметок в видео Навки. Это не первая кража моих произведений рашистами. И речь идет не о краже одной песни Тримай. Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я сознаю, что осудить виновных будет нелегко. Обращаюсь ко всем украинцам, в том числе и за рубежом, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого "шоу". Украинская песня – это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы отборонить свое", – подчеркнула певица.

На шоу также прозвучал циничный перевод песни "Ніч яка місячна" в исполнении предательницы Украины Ани Лорак.

Отметим, что жена Пескова Татьяна Навка – уроженка украинского Днепра. Сама она активно поддерживает российскую войну против Украины.

Не только музыка: россияне украли известный украинский сериал

Россияне украли украинский сериал "Поймать Кайдаша" – серии появились на российских пиратских сайтах. При этом постеры к сериалу там отфотошопили.

Сериал также перевели на русский. Несмотря на это, жители страны-агрессора сжижились, что русских диалогов им в сериале не хватает.

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