Их засмеяли за нелепый перевод и постеры.

На российских пиратских сайтах появились украденные серии популярного украинского сериала "Спіймати Кайдаша". На это обратил внимание актер Григорий Бакланов, сыгравший в сериале Лаврина.

На своей странице в Instagram он опубликовал отфотошопленные постеры, которые россияне разместили на своих сайтах. Бакланов заметил, что они взяли абсолютно другие фотографии и "прилепили" на них лица украинских актеров.

Кроме того, россияне перевели сериал на русский язык. Более того, в комментариях жители страны-агрессора жаловались, что им не хватает диалогов на русском языке. Они, вероятно, забыли, что это сериал украинского производства.

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"Знали, что усские переозвучили Кайдашев и смотрят на пиратских платформах?" - поинтересовался Бакланов.

На данный инцидент отреагировала и другая актриса, снявшаяся в сериале "Спіймати Кайдаша", Антонина Хижняк. Она заметно разозлилась на россиян у себя в инста-сториз.

О чем сериал "Спіймати Кайдаша"

"Поймать Кайдаша" – украинский 12-серийный телесериал 2020 года. За основу сюжета телесериала взята повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья".

Основные сюжетные линии сериала связаны с "вечной" проблемой противостояния двух поколений одной семьи: родителей и детей. В сюжете имеются разные драматические конфронтации между всеми членами семьи; апогей конфликта – 2014 год, когда в семье возникают разногласия по отношению к Майдану. Один из сыновей Кайдашей - Лаврин, который в сложные для Украины времена демонстрирует патриотические взгляды и приобщается к борьбе за независимость, идет добровольцем на войну защищать Украину против российской агрессии.

В то же время другой сын - Карпо принял москвофильские позиции, стал сторонником России, обвиняя "майданутых" в Революции достоинства и в оккупации Крыма и Донбасса Россией. 12-я серия заканчивается открытым финалом.

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