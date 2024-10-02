Режиссер сериала назвал этот проект "самым ответственным в его жизни".

1 октября на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ вышел первый украинский сериал о курсантах-пограничниках Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Производством ленты занималась креативная команда "Далі буде філмз" совместно с телеканалом "НТН".

Идея сериала возникла во время визита творческой группы в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Ранее подобных сериалов отечественного производства не было в украинском медийном пространстве, поэтому "Пограничники" - это первый в Украине сериал о курсантах.

Над "Пограничниками" работала сразу группа сценаристов - Николай Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Кирилл Тимченко. При написании сценария консультировались как с пограничниками и военными, так и с учебным заведением, где по сюжету разворачиваются события в сериале.

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История в этой многосерийке начинается накануне полномасштабной войны с Россией. Курсанты только поступают на обучение и знакомятся со своим суровым наставником - героем АТО Иваном Криницким. Тот чувствует, что все в стране указывает на развертывание полномасштабной войны, поэтому его воспитанники должны быть к этому готовы.

Режиссер сериала Алексей Исаков рассказывает, что "Пограничники" - это история о наших защитниках - молодых людях, которые сознательно выбрали своим путем защищать родину.

"Самым сложным я называю этот проект в первую очередь из-за того, что съемочный процесс был физически изнурительным. Летом, в жару, снимали зимние сцены, поэтому актеры должны были быть полностью в зимней экипировке. Это было изнурительно, но мы были настолько вдохновлены - настолько важным этот проект был для нас всех", - отметил Исаков.

Он отметил хороший актерский состав сериала, а также с какой любовью все относились к этому проекту.

"Я бесконечно рад, что главную роль в этом сериале сыграл Владимир Ращук - действующий военный. Кроме того, что Владимир сам по себе талантливый актер, он все время был нашим консультантом во всех военных вопросах", - рассказал режиссер.

По словам Алексея, для него этот проект стал вдвойне важным, потому что у него в это время родился сын. Поэтому сериал "Пограничники" - навсегда в его сердце.

"Очень благодарен всем, кто участвовал в создании этого проекта, кто помогал. Спасибо Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Государственной пограничной службе Украины, всем военным, которые были с нами и консультировали, помогали. Невероятное количество людей работало над этим проектом. Мы вложили в него душу и я очень надеюсь, что эта история найдет отклик в сердцах зрителей", - подытожил Исаков.

Посмотреть сериал "Пограничники" можно в приложении Киевстар ТВ на любом устройстве или открыв платформу кино и телевидения в браузере.

Напомним, ранее мы писали, что телеканал 2+2 покажет 16-серийный детектив "Батя". Стало известно, когда состоится премьера ленты.

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