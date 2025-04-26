Екатерина Полтавская сообщила, что теперь она будет владелицей половины недвижимости, которая принадлежала ее возлюбленному.

Украинская блогерша и жена известного ведущего Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - на фоне "баталий" с его бывшей сообщила, что теперь она станет владелицей дома экс-супругов. Девушка отметила, что любимый сделал ей подарок на предстоящий день рождения.

Как известно, уже более двух суток между Полтавской и бывшей женой телезвезды - нотариусом Кристиной Горняк - продолжается конфликт в соцсетях. Женщины негативно высказываются друг о друге и даже создали для этого Telegram-каналы. А причиной так называемых "баталий" между ними стал дом, точнее его продажа.

На днях Горняк сообщила, что они с бывшим наконец пришли к согласию относительно общего дома. Спустя три года после развода они решили продать недвижимость, а деньги с продажи разделить поровну. После заявлений Кристины на связь вышла Полтавская. Она сказала, что бывшая не имела права разглашать информацию о доме. Все переросло в то, что Екатерина, которая более двух лет никак не комментировала предыдущие отношения мужа, обвинила нотариуса во лжи и пригрозила ей "сливом" компромата.

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Словесная перепалка между женщинами продолжается до сих пор. Однако сегодня блогерша сообщила, что решила стать владелицей того самого дома, чтобы напрямую заниматься продажей и другими вопросами, связанным с ним. В своем Telegram-канале она указала, что Остапчук перепишет на нее свою часть имущества и это будет подарок на ее 25-летие от него.

"Чтобы больше не было вопросов, почему я пишу не о своем доме. Мне же через два месяца 25 лет. Выбрала подарок от мужа. Сегодня он подарит мне договором дарения свою часть дома. Считаю, что это замечательный подарок. Тем более главное, что по закону имеет право. Как хорошо, что был подписан договор о разделе дома, за который так боролась вторая сторона, потому что теперь не надо ее разрешения, чтобы Вова мог подарить свою часть", - написала Екатерина.

Также она ранее выступала против продажи дома и заявляла, что Кристина может только выкупить часть Владимира. Похоже, блогерша не передумала и пока не хочет продавать дом. Она отметила, что главным условием для продажи недвижимости остается поведение Горняк:

Дом я разрешу продать, если Кристина Викторовна просто прекратит врать. Я еще два дня назад просила прекратить с*ач и не обвинять меня ни в чем. Но дешевые манипуляции продолжились.

К слову, Горняк и Остапчук состояли в браке два года, но в 2022-м объявили о разводе. С 2024 года телезвезда состоит в браке с Полтавской, с которой воспитывает сына Тимофея.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская заговорила об усыновлении ребенка. Она призналась, что хочет во второй раз стать мамой и поделилась, когда планирует пополнение в семье. Относительно того, чтобы забрать сироту из детдома, то инициатором этого выступает именно ведущий, рассказала блогерша.

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