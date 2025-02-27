Екатерина Полтавская призналась, не насторожило ли ее, что избранник уже был дважды женат.

Украинская блогерша и бизнесвумен Екатерина Полтавская, которая в 2024 году вышла замуж за ведущего Владимира Остапчука, высказалась о его предыдущих браках. Звезда сети ответила, не насторожило ли ее то, что мужчина был дважды женат и его предыдущие отношения не сложились.

Как известно, первой женой шоумена была переводчица Елена Войченко. В браке с ней знаменитость был 13 лет. О своем разрыве они объявили в 2020 году. Пара разошлась со скандалами и долго не могла наладить общение. Экс-супруги воспитывают двоих детей: дочь Эмилию и сына Эвана. Сейчас они живут в Канаде с мамой.

Затем Владимир женился на нотариусе Кристине Горняк. Влюбленные были в отношениях два года, но также объявили о расставании. Горняк и Остапчук до сих пор не пришли к согласию относительно общего имущества. Общих детей у них нет.

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С третьей женой, Полтавской, знаменитость воспитывает сына Тимофея, который родился в декабре прошлого года. На этот раз подписчики девушки поинтересовались у нее в Instagram, не настораживало ли ее то, что муж был дважды женат, но его браки были неудачными.

В ответ на это избранница телезвезды заверила, что ее нисколько это не смущает. Наоборот, она уважает позицию Владимира. По ее словам, за всю жизнь у него было всего четыре партнерши, с которыми он строил серьезные отношения. Полтавская убеждена, что количество браков не влияет на то, каким на самом деле является мужчина. Она считает, что Остапчук - серьезный в своих намерениях, поэтому не крутил с женщинами романы годами, а сразу делал серьезные шаги.

"Не настораживало. У Вовы за 40 лет наши отношения - четвертые за всю жизнь. Первые были в подростковом возрасте, потом с 22 до 34 лет, с 35 до 37 и сейчас. Не понимаю, почему, когда мужчина десять раз просто разрывает отношения - это нормально, а когда два раза разводится - это уже "красный флажок". Было бы лучше, если бы он не делал предложение, а жил с кучей женщин по 3/5/10 лет и расходился? Женщины сначала говорят, что мужчины не решаются делать предложения и тратят их время, а потом осуждают мужчин, которые разводятся. Так лучше им вообще не жениться, если отношения не сложатся", - подчеркнула бизнесвумен.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 26 февраля россияне нанесли удар по селу, где живет Владимир Остапчук с семьей. Екатерина Полтавская сообщила, что они остались невредимыми и показала последствия обстрела.

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