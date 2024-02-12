Девушка хочет установить справедливость.

Вокалистку Валентину Плужникову, которая должна была исполнить главную партию в спектакле "Кармен", неожиданно уволил Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. А все из-за того, что женщина якобы выступала на одной сцене с россиянами, когда училась в Италии.

Интересно, что артистка уже отреагировала на этот скандал у себя в Facebook.

"Пришло время и мне сказать после того, как Львовская опера облила меня грязью. Я Валентина Плужникова - украинская оперная певица. Я родилась, выросла, жила и получила высшее образование в Украине. Я первая украинка в истории Метрополитен опера, кто стажировался в этом театре. Мне 27 лет, я молодая певица, которая за свой небольшой возраст успела закончить стажировку в оперной академии в Варшавской опере, Метрополитен Опера и Академии театра Ла Скала, я училась в программе для молодых певцов на Зальцбургском фестивале 2019 и Corso d'Opera в Италии 2018", - отметила Валентина.

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Девушка также добавила, что весь свой творческий путь училась и получала международное оперное образование для того, чтобы иметь признание в Украине и ни разу не была в стране-агрессоре.

"Я украиноязычная, я не пела за границей русские оперы, я не исполняю русскую музыку, моя позиция четкая и я ее открыто высказывала всегда. И даже выразила ее на второй день полномасштабного вторжения, когда вопреки правилам и запретам вышла на сцену театра Ла Скала завернутая в украинский флаг", - добавила певица.

Она также объяснила фотографию, которую распространяют в сети, где она обнимается с российскими артистами на сцене.

"Выступления, в которых меня обвиняют, были в рамках обучения в молодежной программе, где я была студенткой. У меня не было контракта на эти выступления как независимого артиста. А фото было сделано на сцене в рамках исполнения мной роли Данжевиль в опере Адриана Лекуврер на Зальбургском фестивале, где я также училась в летней программе для молодых певцов", - подчеркнула Валентина.

Девушка поблагодарила всех артистов, которые встали на ее защиту и подчеркнула, что нельзя терпеть несправедливость.

"Мы не должны поговорить и замолчать, в то время, как театры и дальше не позволяют петь на сценах украинских оперных театров талантливым певцам. Надо объединиться и идти дальше в своей борьбе. Мне не впервые доказывать этому миру свою профессиональность, правоту и право петь в Украине. Я буду отстаивать свое имя и никому не позволю порочить мою репутацию", - подчеркнула Плужникова.

Реакция Львовского национального академического театра оперы и балета

Интересно, что ранее было опубликовано сообщение на платформах Львовской оперы об отмене выступления Валентины Плужниковой 17.02. Далее его удалили. Теперь на странице театра появилось новое сообщение.

"После публикации первого сообщения в соцсетях об участии Валентины Плужниковой в опере "Кармен" 17.02, уже в течение первых 40 минут мы начали получать негативную обратную связь от представителей прессы и общественности, обвинения в сотрудничестве с артисткой, выходившей на сцену с российскими певцами. Именно поэтому было принято решение об отмене выступления Плужниковой в спектакле театра", - написали представители Львовской оперы.

Они также отметили, что пытались выйти на связь с певицей, чтобы проговорить ситуацию лично, но не смогли этого сделать.

Напомним, ранее актриса Ирма Витовская высказалась о сотрудничестве украинских звезд с россиянами.

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