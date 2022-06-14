Она отметила, что не оправдывает людей, которые сотрудничали с Россией.

Мегапопулярная украинская атриса театра и кино Ирма Витовская еще в 2014 году отказалась от съемок в российских проектах, она полностью разорвала сотрудничество с оккупантами.

Как она поделилась в интервью "УП. Жизнь", лично для себя она решила, что не будет участвовать в "увеселениях на танках" и пропаганде.

"А есть много таких, которые до последнего, до 24 февраля сотрудничали, снимали совместные клипы. Знаете, каждый знает свои грязные майки или трусы, пусть он с ними живет", - подчеркнула актриса.

А теперь, добавила Ирма, они будут работать для украинского народа в кино.

"Не надо сейчас вспоминать ничего, что может бросать упрек. Даже я, если вспомнить, до Майдана также много сотрудничала с россиянами", - подчеркнула Витовская.

Она пояснила, что раньше наше информационное поле абсолютно зависело от россиян. И это слияние было сознательным.

"И здесь вопрос не к нам, а к политическим элитам. Почему в то время сворачивали многие проекты, кто руководил радио, кому поотдавали продакшены, кто курировал, кто был "смотрящим" на каналах из игрового контента. Это не к нам вопрос. Мы - исполнители, мы предоставляем свои услуги. Мы даже не придумываем фильм, правда?" - пояснила актриса.

Она отметила, что не оправдывает людей, которые сотрудничали с Россией. Но война началась в 2014 году.

"Вот тут уже надо было наводить гигиену. А до 2013 года был вакуум", - подытожила Ирма.

Ранее Ирма Витовская прокомментировала войну в Украине. Она заявила, что народ сейчас сплочен как никогда, однако ужасно, что это объединение произошло ценой смертей.

Вас также могут заинтересовать новости: