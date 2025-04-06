Жители страны-агрессора без разрешения перевели песню "Три сестры" на русский.

Россияне сделали очередной циничный шаг и пренебрегли всеми правилами и авторскими правами. На этот раз они украли известную песню популярного украинского артиста Влада Дарвина. Речь идет о хите "Три сестры", который в последнее время стал вирусным в сети.

Нашумевшую композицию знаменитость создал еще в 2013 году. Однако настоящую славу она получила только сейчас, когда завирусилась в соцсетях. Трек возглавил тренды украинской музыки и стал лидером в чартах на стриминговых сервисах. Когда песня получила новую жизнь через 11 лет после выхода, Влад Дарвин перевел ее на украинский и представил новую версию.

Россияне также не обошли стороной песню "Три сестры" и без всякого разрешения выполняют ее в стране-агрессоре. В частности, россиянин спел ее на русском на федеральном пропагандистском телеканале.

Об этом сообщил в своем Instagram сам Влад Дарвин. Он возмущен таким поступком жителей РФ. А также высказался о цинизме россиян. В частности, он указал, что они украли его песню в день, когда оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля. Тогда в результате обстрела погибли 19 человек, из которых девять - это дети. Уже этой ночью, 6 апреля, захватчики атаковали Киев и другие города. В то же время они продолжают унижаться и в культурной сфере, выдавая украинское за свое.

"Как украинец я глубоко возмущен. Мою музыку использовали без моего разрешения и без всякой международной лицензии на государственном российском телевидении - именно в то время, когда вся Украина находилась в трауре. 4 апреля в результате российской ракетной атаки в Кривом Роге погибли 9 украинских детей. Сегодня Киев подвергся удару российской баллистической ракетой. Ежедневно десятки украинских городов - под обстрелами. Поддерживайте Украину. Будьте на стороне правды и международного права", - призвал Влад Дарвин.

Напомним, ранее подобная ситуация произошла с другой известной украинской певицей. Злата Огневич в феврале этого года сообщила, что ее песню также похитили россияне. Речь идет о треке артистки "За лесами, горами". Жители террористической страны перевели на русский композицию украинки и начали использовать ее на пропагандистских фестивалях. Звезда прокомментировала инцидент и заявила, что планирует наказать россиян за их поступок.

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