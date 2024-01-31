Она отметила, что хочет стать лучшей версией себя.

Певица MamaRika сделала себе маммопластику, то есть операцию по увеличению груди. Об этом событии в жизни она рассказала сегодня, 31 января, в своем Instagram, выложив видео из больницы и прокомментировала его так:

"Я люблю себя. Люблю разной: радостной и грустной, полной сил и истощенной, с мейком и без. Со всеми своими недостатками. Шрамами, которыми я горжусь. Они напомнят мне, кто я есть, напоминают о рождении сына, о женской силе, которая во мне, в каждой из нас. Но я готова идти дальше".

MamaRika отметила, что хочет стать лучшей версией себя, поэтому решилась на изменения, которые придадут ей уверенности.

Видео дня

"Я долго решалась на этот шаг, ведь мое тело должно нравиться мне на 100%. Это решение было принято из большой любви к себе", - отметила девушка.

Она добавила, что выбрала качественных специалистов, благодаря которым операция прошла успешно. Также рядом с ней был ее муж Сергей Середа.

Девушка пока не показывает себя, но заинтриговала, что скоро расскажет больше подробностей.

"Совсем скоро я познакомлю вас с новой собой", - подчеркнула певица.

Напомним, недавно операцию по увеличению груди также сделала танцовщица Илона Гвоздева. Она говорит, что это была ее мечта.

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