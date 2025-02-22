Юрист прокомментировал свое решение.

Известный американский рэпер и продюсер Шон Комбс, он же P. Diddy, которого обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми, остался без адвоката. Его юрист отказался защищать права подозреваемого в суде и официально отозвал свое участие в деле.

Как сообщает издание Daily Star, экс-представитель знаменитости Энтони Рикко подал ходатайство в суд в Нью-Йорке. В нем он сообщил, что больше не будет выполнять обязанности защитника артиста в суде.

"Ни при каких обстоятельствах я не могу продолжать эффективно выполнять функции адвоката Шона Комбса", - говорилось в заявлении Рикко.

Видео дня

В то же время юрист указал, что не будет разглашать причины своего решения. Он лишь подчеркнул, что прокуроры были проинформированы о его отходе от дела P. Diddy и не выразили никаких возражений. В издании добавили, что, несмотря на решение адвоката, судебный процесс над рэпером, запланированный на май 2025 года, состоится без изменений.

Также стало известно, что до подачи ходатайства в суд у Рикко был разговор с главным адвокатом исполнителя Марком Агнифило. По словам инсайдеров, юристы обсуждали возможность смены защитника.

Что известно о скандале с P. Diddy

В этом году стало известно, что более 120 человек обвинили Комбса в развращении несовершеннолетних, сексуальном насилии и торговле людьми. Свои преступления, как отмечается в судебных исках, мужчина совершил в течение 25 лет. Впоследствии оказалось, что самой молодой жертве могло быть всего 9 лет.

Преимущественно насилие было совершено на известных "белых вечеринках" рэпера. Там свидетелями возможных преступлений, вероятно, были мировые звезды, в частности, Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит, Дженнифер Лопес и другие.

Сам P. Diddy отрицает все обвинения, он не признает себя виновным и называет все это клеветой. Звезде может грозить до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей в Бруклинской тюрьме после ареста в сентябре прошлого года.

Напомним, ранее на P. Diddy подали новый судебный иск и обвинили в попытке убийства. Вероятная жертва утверждает, что инцидент произошел в 2016 году и отмечает, что рэпер пытался сбросить ее с балкона многоэтажки.

Вас также могут заинтересовать новости: