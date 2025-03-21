Исполнительница прямо во время своего концерта подняла тему замужества.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая ранее призналась, осталась ли у нее любовь к покойному мужу, снова заговорила о личной жизни. Знаменитость объяснила, почему во второй раз не вышла замуж и до сих пор одинока.

Как известно, артистка в 2013 году потеряла мужа - продюсера Евгения Огира. История их любви началась почти 20 лет назад. В 2008 году звезда сцены заключила официальный брак с избранником. Впрочем, он продлился недолго. Жизнь продюсера унесла болезнь. В 2013 году его не стало на 33-м году жизни из-за рака желудка. О смерти мужа Тина Кароль узнала прямо перед выходом на сцену.

С того времени прошло уже 12 лет, но звезда до сих пор одинока. За эти годы ей приписывали немало романов, в частности, и с артистом Даном Баланом. Но никаких слухов об отношениях певица не подтверждала. Известно, что она после смерти любимого больше не была замужем и сейчас ее сердце свободно.

Во время одного из своих последних концертов знаменитость внезапно заговорила о личной жизни, которую не слишком любит обсуждать на публике. Но на этот раз она сделала исключение и подняла тему замужества. Присутствующие на выступлении сняли моменты и распространили в TikTok.

Она призналась, что часто получает вопросы о том, почему до сих пор одинока. В ответ на это исполнительница указала, что у нее нет точного объяснения этому. Но, по ее мнению, причиной этому может быть ее чрезмерная самостоятельность. А также она заверила, что сейчас ей комфортно без любимого человека рядом.

"Меня спрашивают, почему я не замужем до сих пор. Я не знаю, слишком самостоятельная. Но в комфорте и пока что так", - поделилась Тина Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила на упреки, что похудела с помощью препаратов. В сети предположили, что такой невероятный внешний вид звезда получила не только благодаря спорту и правильному питанию. Однако артистка опровергла слухи, что использовала для стройной формы тела специальные препараты. Кроме того, знаменитость призналась, что планирует во второй раз стать мамой и мечтает о дочери.

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