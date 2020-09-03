Певица снялась для журнала Vogue.

Украинская певица Тина Кароль снялась для обложки глянцевого журнала Vogue.

Фотосессия происходила в США, в Нью-Йорке. А снимал звезду Грег Суолс, который также работал с Ким Кардашьян. Стоит отметить, что на снимках нежная Тина превратилась в женщину-вамп.

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Автор: Диана Могилевич