Ана Чери показала новое фото.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в откровенном монокини.

На снимке девушка предстала в пикантном черном купальнике. При этом ее грудь слегка выпала из него. Но не только это стало ярким акцентом. Шею девушка украсила ожерельем из тоненьких цепочек.

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Автор: Диана Могилевич