Татьяна Малкова рассекретила, где живет ее избранник.

Популярная украинская актриса, звезда сериала "Альф" и фильма "Конотопская ведьма" Татьяна Малкова призналась, что ее муж уехал за границу во время полномасштабного вторжения. Артистка рассказала, как ему это удалось.

По словам знаменитости, сейчас они с любимым - Дмитрием Малковым - живут на две страны. Татьяна в основном находится в Киеве, где строит свою карьеру, а вот муж вместе с их детьми живет в Польше. Кинозвезда рассказала, что Дмитрий вместе с ней и детьми пересек границу на третью неделю большой войны. Сейчас семья поселилась в польской столице Варшаве.

"В последнее время я живу в Киеве, а он - нет. В Польше мы живем после полномасштабного вторжения. На третью неделю мы переехали в Варшаву", - поделилась Татьяна.

На вопрос о том, как мужу удалось выехать из Украины во время войны, Малкова отметила, что все законно. Дело в том, что Дмитрий является отцом троих несовершеннолетних детей, поэтому как многодетный отец он может выезжать за границу.

"На нем трое детей, поэтому он как отец троих детей выехал законным способом", - объяснила актриса, которая редко показывает мужа в соцсетях.

Артистка говорит, что не хочет делиться семейным контентом, чтобы не раздражать украинцев, которые оказались в других условиях. К слову, Татьяна и Дмитрий находятся в браке уже 9 лет. Пара воспитывает двух общих детей - дочь и сына. Также у мужчины есть ребенок от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Татьяна Малкова рассказала о домогательствах известного актера. Инцидент произошел 15 лет назад, когда звезда поступала в университет имени Карпенко-Карого.

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