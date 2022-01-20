Группа "Тартак" была создана в 1996 году. За более чем 20 лет своего существования она выпустила 10 альбомов.

Украинская группа "Тартак", существовавшая с 1996 года, ошарашила новостью о распаде коллектива.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице музыкантов в Facebook.

"Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", - рассказал коллектив.

Но это еще не все новости: вскоре коллектив представит новый проект. И фанатов их творчества вскоре ждет дебютная работа.

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Напомним, группа "Тартак" была мегапопулярной в начале 2000-х. "Стільникове кохання" и "Я не хочу (бути героєм України...)" - самые известные хиты альбома "Музичний лист щастя" (2004), которые часто звучали во время Оранжевой Революции.

Коллектив был создан в 1996 году. За более чем 20 лет своего существования "Тартак" выпустил 10 альбомов.

В феврале 2020 года Александр Положинский прекратил свою деятельность в группах "Тартак" и "Бувье". Коллектив после этого нашел нового солиста – Сергея Строяна.

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