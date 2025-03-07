Актер также признался, боится ли идти на фронт.

Украинский актер, комик и звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий, который играл роль Володьки в команде "VIP Тернополь", рассказал об инциденте с ТЦК.

Оказалось, что 41-летний мужчина прошел все этапы ВВК еще в 2022 году. Однако после начала полномасштабной войны начал заниматься плетением маскировочных сеток и сборами на нужды военных. А через некоторое время оказалось, что Тарас попал в розыск территориального центра комплектования и социальной поддержки из-за некорректных данных.

"Летом 2022 года мне пришла повестка, точнее розыск. Потому что я не живу не на том месте, где зарегистрирован в документах. Я с этой повесткой пришел в ТЦК, говорю, что мой номер телефона есть во всех государственных структурах, я прошел все этапы ВВК и ТЦК. Я снят с учета в мае 2023 года", - рассказал Стадницкий в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Актер также признался, боится ли сейчас пойти на фронт. На этот вопрос он ответил так:

"Мне кажется, что, если у тебя нет страха, то это какие-то определенные вопросы к человеку. Но, если ты нормально подготовлен, если ты знаешь какую-то там базу и военную, и медицинскую, то, возможно, этот страх можно немножко как-то приглушить. Но я об этом пока не думал".

Напомним, ранее стало известно, что юморист Игорь Ласточкин пополнил ряды ВСУ. Мужчина будет проходить службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

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