Он также признался, обновил ли свои данные.

Украинский актер Ярослав Шахторин, который сыграл в сериалах "Женский доктор", "Вызов" и "Новенькая", высказался о мобилизации.

Сначала 25-летний мужчина отметил, что обновил свои данные и стал на воинский учет.

"Да, я обновился. Но, конечно, очень бы хотелось, чтобы эти страшные времена были позади, но мы живем в моменте и должны делать все, чтобы это закончилось", - рассказал Ярослав в интервью журналистке Алине Доротюк.

Но актер также признался, что как и многие мужчины, он все же испытывает страх мобилизации.

"Я на самом деле среди таких же мужчин, но я не прячусь, вот держите... Я понимаю, что есть противники этой штуки, есть там люди, которые за мысли разные", - отметил Ярослав.

Что известно о Ярославе Шахторине

Ярослав родился в Никополе. В 2015 году Шахторин поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Во время учебы активно участвовал в театральных спектаклях, а затем начал играть в кино.

К слову, в начале полномасштабного вторжения Шахторин едва не застрелил своего соседа в Гостомеле, ведь принял его за российского оккупанта.

Напомним, ранее ведущий-воин Геннадий Попенко ответил, должны ли артисты воевать.

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