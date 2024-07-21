Сашко Лирник также отреагировал на смерть Ирины Фарион.

Известный украинский актер, писатель-сказочник Сашко Лирник возмутился героизацией знаменитого певца Кузьмы Скрябина, погибшего в ДТП 9 лет назад, в украинском обществе. Причиной резкого высказывания об артисте стало убийство языковеда и экс-депутата Ирины Фарион 19 июля. Ее, по мнению актера, также начали прославлять после смерти.

В своем Facebook знаменитость опубликовал пост, в котором заявил, что украинцами постоянно манипулируют. И сделать это, убежден Лирник, очень легко. Он считает, что возвеличивание Скрябина, - это специально созданное тестирование сознания людей.

"Устал уже писать всем. Здесь принцип - "чем дальше в лес, тем толще партизаны". С каждым годом (а их еще пока не очень много прошло) Кузьму превращают из обычного провластного попсиста в повстанца-бунтовщика-героя-революционера и властителя дум. Скоро в легендах Кузьма будет бревно с Лениным носить", - выдал Сашко.

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Более того, по мнению сказочника, ДТП, в котором погиб певец, не было подставным. Как известно, много лет в смерти звезды обвиняли власть, но Лирник говорит, что причастность руководства страны - нелогична.

"Уже некоторые тупые существа со всей серьезностью говорят что "его убила власть". Видимо, какой-то чиновник сидел с маузером у его виска и заставлял гнать дорогого джипа более 200 км в час. Не иначе. Я долго думал, для чего это делается. Но вспомнил как хакнули сознание целого народа с помощью телесериала в 2019 году", - добавил писатель.

Актер отметил, что такими инструментами можно легко управлять сознанием человека. Он привел пример убийства Фарион, когда ее смерть стала шоком для общества, и на этом фоне другие события кажутся неважными.

"Схавают Кузьму, и следующим будет, например, Ермак - "герой и величественный борец". И вы это уже точно схаваете. Я когда-то писал, что политик - это только картинка в телевизоре. Сейчас гибель Фарион используют для промывки мозгов нам всем. Куда проще прицепить к главной новости, которая привлекла внимание общества, маленькую какашку. На фоне трагедии с убийством Ирины Фарион, эта маленькая какашка незаметно отложится в вашем подсознании. Теперь вы сами будете ставить условного Кузьму в один ряд с Билозиром и Черноволом", - указал писатель.

Лирник убежден, что украинцы должны готовиться к новому вбросу, которым якобы могут сманипулировать. Он призвал граждан фильтровать информацию в сети, чтобы не стать человеком с "промытыми мозгами".

"Кузьму выбрали для тестирования, потому что он относительно известен и не очень запомнился своими действиями. То есть хоть как-то нейтральный. Теперь оттестируют, учтут реакцию и сделают следующий вброс. Не дай Бог, чтобы с таким поводом. Туда будут добавлять уже не Кузьму, а кого-то нужного. Отмывать какого-то кандидата на "папаху", чтобы создать имидж великого украинца. Так промываются мозги. Не поддавайтесь на ИПСО", - заявил актер.

Что известно о Лирнике

Сашко Лирник, настоящее имя которого Александр Власюк, - известный украинский сказочник, писатель и актер. Он получил известность благодаря своим сказкам, которые он сам рассказывает и записывает на аудионосители.

Среди его самых известных изданий сборник "Сказки Лирника Сашка". В него входят такие сказки как "Про старого казака и его коня", "Про Ивана и его друзей", "Золотое яйцо", "Дедова наука". Лирник активно выступает на различных фестивалях, литературных вечерах и детских мероприятиях. Он также занимается театральными постановками и участвует в различных культурных проектах.

Напомним, ранее Кристина Соловий прямо со сцены почтила память Ирины Фарион.

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