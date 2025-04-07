Трек "Homay" стал самым популярным в Украине на стриминговом сервисе.

Новая песня "Homay" российских артистов завирусилась в сети и даже возглавила чарт на платформе Apple Music. Трек группы Ay Yola из Уфы стал самым популярным среди украинских композиций и занял первое место в рейтинге на стриминговом сервисе.

Песня вышла 14 марта этого года. Через три недели после премьеры она стала вирусной в сети и многие пользователи даже, похоже, не знали о ее происхождении. В частности, многие украинцы популяризировали ее, снимая под нее видео и публикуя их в соцсетях. Сейчас "Homay" "обогнала" все украиноязычные треки в Apple Music и лидирует в чарте. Также пенся попала в пятёрку глобального топа Shazam.

Россияне основали группу Ay Yola в прошлом году. В их репертуаре всего две песни - вышеупомянутая и "Batyr". В состав коллектива входят вокалистка Адель Шайхитдинова, бас-гитарист Руслан Шайхитдинов и еще один солист Ринат Рамазанов. Они пишут музыку на основе башкирских традиционных мотивов и современных электронных аранжировок. Их вирусный трек вошел в альбом "Урал батыр".

Видео дня

В "Homay" жители страны-агрессора поют о героине башкирского эпоса Хумай, которая была дочерью царя. Она превратилась в лебедя и указала Урал-батыру путь источника с живой водой, а также подарила коня и алмазный меч, чем помогла побороть зло.

Как известно, прослушивание песен на стриминговых сервисах монетизируется. За это российские артисты получают выплаты, которыми потом платят налоги в РФ и таким образом спонсируют войну в Украине. Ранее журналисты подсчитали, сколько россияне заработали на украинцах, которые потребляют их контент.

Стоит указать, что российские треки регулярно попадают в украинские музыкальные чарты. В частности, ранее рэпер из РФ Алишер Моргенштерн стал лидером на Spotify и на Apple Music в украинских рейтингах. Сразу пять его песен заняли первые места в чартах.

До этого пропагандистский трек "Да, я русский" занял второе место в рейтинге на Spotify. В песне исполнитель "Наверное поэт" высмеивает американцев и прославляет политику Кремля.

Напомним, ранее стало известно, какая песня самая популярная на YouTube в Украине. Клип к этому треку собрал уже более 650 тысяч просмотров, а сама композиция стала вирусной в сети еще задолго до премьеры.

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