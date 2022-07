Принц Уильям едва не произнес матерное слово.

5 июля принц Уильям посетил теннисный турнир Wimbledon, во время которого попал в конфузную ситуацию.

Когда его любимый спортсмен допустил ошибку во время игры, принц нервно поправил галстук и произнес "No, no, no, f*ck". При этом на последнем слове трансляция оборвалась. Поклонники уже сами догадались, что хотел сказать Уильям, судя по тому, что он успел произнести первую букву матерного слова.

Стоит отметить, что произношение матерных слов герцогами Кембриджскими - это нарушение королевского протокола. То есть, принц Уильям ни в коем случае не должен был произносить слово "f*ck", уж тем более на публике.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили премьеру фильма с Томом Крузом. На красной дорожке Кембриджей сопровождал сам Том Круз, после чего актёр представил герцогов своим коллегам - Дженнифер Коннели, которая играет Пенни Бенджамин, и Майлзу Теллер, исполняющему роль Питера "Мэверика" Митчелла.

