Герцоги Кембриджские прибыли на специальный кинопоказ фильма "Топ Ган: Мэверик".

В Лондоне состоялась британская премьера фильма "Топ Ган: Мэверик" с участием голливудского актера Тома Круза. Это специальный кинопоказ для королевской семьи, организованный студией Paramount и Британской благотворительной организацией по кино и телевидению.

На мероприятие прибыли сам Том Круз, режиссёр кинокартины Джозеф Косински, а также руководители студии Paramount.

Королевскую семью Британии на мероприятии представили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Появление герцогов на красной дорожке на Лестер-сквер стало эффектным и долгожданным: Кейт выбрала для себя элегантное чёрное платье в пол с открытыми плечами от Roland Mouret. Дополнили аутфит герцогини Кембриджской клатч Alexander McQueen, серьги Robinson Pelham (цена которых более 10 тыс долл.) и фирменная укладка - прямые волосы, заправленные у висков, пишет dailymail.

Принц Уильям вышел в свет в классическом чёрном смокинге, бабочке и белой рубашке. Необычной деталью образа герцога стали чёрные лоферы от Crockett&Jones, на которых были вышиты модели самолёта F18.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет герцог Кембриджский сам был пилотом королевских ВВС.

На красной дорожке Кембриджей сопровождал сам Том Круз, после чего актёр представил герцогов своим коллегам - Дженнифер Коннели, которая играет Пенни Бенджамин, и Майлзу Теллер, исполняющему роль Питера "Мэверика" Митчелла.

Отметим, фильм "Топ Ган: Мэверик" выйдет в кинотеатрах с 27 мая. Сюжет рассказывает о том, как герой Круза обучает молодых летчиков и отправляется с ними на миссию. Роли также сыграли Вэл Килмер, Джон Хэмм, Дженнифер Коннелли, Эд Харрис и Майлз Теллер.

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