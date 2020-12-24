Андерсон обнажилась на фото / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует обнаженной. При этом не видно все ее тело. В кадр попала только часть тела Памелы. За несколько часов снимок набрал более 17 тысяч лайков.
Фанаты написали, что Андерсон похожа на прекрасную бабочку. Более того, они оставили ей много смайликов в виде сердечек и огоньков.
Андерсон обнажилась на фото / instagram.com/pamelaanderson
Чем известна Памела Андерсон:
- В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией
- С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США
- В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли
- В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний
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